Robinhood планирует как можно быстрее разместить спотовые биткоин-ETF

Влад Тенев, глава инвестиционного приложения Robinhood, объявил о намерении компании внедрить спотовые биткоин-биржевые фонды как можно быстрее, сразу после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам спотовых биткоин-ETF.
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