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Никитюк набросилась на мужа своей помощницы, которая осталась дома с детьми: "Что ты стоишь..."

Никитюк набросилась на мужа своей помощницы, которая осталась дома с детьми: "Что ты стоишь..."

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу «Хто зверху», любит порадовать фолловеров веселым контентом на своей странице в Инстаграм Как пишет Politeka.

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