Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Air
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Почему в США пользуются гвоздями, а не саморезами: что они знают, чего не знаем мы?

Почему в США пользуются гвоздями, а не саморезами: что они знают, чего не знаем мы?

Помните старый престарый анекдот: Муж бегает, носится по дому из угла в угол: - Да где же они? - Не пойму, куда они делись? Жена спрашивает: - Что ищешь? - Саморезы куда-то делись, найти не могу!!!! - Если ты про кудрявые гвозди, то я их на балкон вынесла! Увы такая ситуация случается довольно часто, но только с теми, кто живёт в квартире.

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Комментарии
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РР
Рустик Рыксиев
Идиотизм, какой-то. И бред.
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11 час.

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