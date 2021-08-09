Познер считает заслуженным наказание для России на ОИ из-за допинга

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олег олейник

Великий руководитель российских либерастов , как всегда призывает Россию каяться , каяться и ещё раз пожизненно каяться , за всё что якобы было и за всё что якобы будет ! Призыв Познера всем русским на покаяние перед всем миром , это обычная фирменная фишка всех либерастов !