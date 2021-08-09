Российские спортсмены стали пятыми по числу медалей на Играх в Токио.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался об итогах выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Познер считает заслуженным наказание для России на ОИ из-за допинга
Комментарии
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оо
олег олейник
Великий руководитель российских либерастов , как всегда призывает Россию каяться , каяться и ещё раз пожизненно каяться , за всё что якобы было и за всё что якобы будет ! Призыв Познера всем русским на покаяние перед всем миром , это обычная фирменная фишка всех либерастов !
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2 г.
Елена Мамонова
Даже неинтересно что он там сказал
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2 г.
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