В День семьи, любви и верности в Хабаровске расписались 13 пар

В Хабаровске День семьи, любви и верности отпраздновали массовым бракосочетанием. Впервые выездная регистрация состоялась на площади перед Спасо-Преображенским собором для 13 пар, которые решили скрепить свой союз столь необычным образом.
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