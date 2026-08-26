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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яна Рудковская: «Костылева уже не сможет выступить на Гран-при. Планируем, что она поедет на другие международные старты, но все зависит от восстановления»

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что Елена Костылева может принять участие в международных стартах в текущем сезоне.

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