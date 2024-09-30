Полицейского задержали за миллионную взятку в Красноярске

Как сообщает в Телеграм пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, один из местных правоохранителей задержан в Красноярске по подозрению в получении крупной взятки .
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