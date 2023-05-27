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МИД: поставки Турцией вооружений ВСУ не сочетаются с ролью посредника

МИД: поставки Турцией вооружений ВСУ не сочетаются с ролью посредника

REUTERS/Sofiia Gatilova Поставки Турцией вооружений Киеву не сочетаются с ролью посредника в конфликте и противоречат намерениям Анкары обеспечить прекращение огня, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

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