МИД: поставки Турцией вооружений ВСУ не сочетаются с ролью посредника

REUTERS/Sofiia Gatilova Поставки Турцией вооружений Киеву не сочетаются с ролью посредника в конфликте и противоречат намерениям Анкары обеспечить прекращение огня, заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.