Политика как он...
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Политика как она есть

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«Новый этап конфликта»: западные СМИ о вторжении Израиля в Ливан

«Новый этап конфликта»: западные СМИ о вторжении Израиля в Ливан

Наземная операция израильской армии стала первым подобным вторжением на территорию Ливана с 2006 года, речь идет о резком обострении ситуации в регионе.

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