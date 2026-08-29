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Мировое обозрение

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США могут поднять вопрос принадлежности Фолклендов из-за трат Лондона на оборону

США могут поднять вопрос принадлежности Фолклендов из-за трат Лондона на оборону

США решили напомнить Великобритании, где находится её место. И сделали это изящно: по данным The Telegraph, Пентагон рассматривает возможность пересмотреть позицию по Фолклендским островам.

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