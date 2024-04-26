Ripple снова преодолевает юридические препятствия

Ripple недавно претерпел значительные изменения на фоне продолжающихся юридических проблем. Поскольку судебная тяжба с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжается, Ripple предприняла стратегические шаги по модификации своих услуг ликвидности по требованию (ODL), уделяя особое внимание своей клиентской базе в США.