Тренер Игнатьев объяснил проблемы "Зенита" в атаке медленной игрой

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что низкая результативность петербургского "Зенита" в 2024 году обусловлена тем, что команда Сергея Семака перестала атаковать на скорости.
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