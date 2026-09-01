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Царьград

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Трутнев объявил о выпуске обновлённого Ан-2 с 2028 года

Трутнев объявил о выпуске обновлённого Ан-2 с 2028 года

Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме сообщил о планах Минпромторга России с 2028 года начать поставки обновлённого Ан-2 с новым двигателем.

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