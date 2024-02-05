«Мастер и Маргарита» вторую неделю подряд лидирует в прокате

Сборы ленты за минувшие выходные упали всего на 6-7% по сравнению с премьерным уикэндом. В чем причина неспадающей популярности картины?Фильм «Мастер и Маргарита» вторую неделю подряд лидирует в отечественном прокате.
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