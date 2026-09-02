Эксперт: развал Украины неизбежен – в таких условиях страна не выживет

Усугубляющийся политический, экономический и социальный кризис на Украине делает развал этой страны практически неминуемым.
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