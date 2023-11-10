Что такое социалистическая революция в переводе на всем понятный язык? Повторю несколько вещей, которые неоднократно говорили до меня.
Чего Ленин добился своей революцией
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
А теперь забыли о нём, бержуинам нашим зачем это, даже мавзолей занавешивают когда парады проводят на КПлощаде, при капитализме нужны рабы
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14 мин.
Александр
Я не об указе спрашивал https://ria.ru/20210303/krepostnye-1599424981.html?ysclid=losvrtfqhn772904675
История отмены крепостного права в России
РИА Новости
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7 мин.
Князь Владимир
А как насчет Царя Николая? ведь при нём тоже буржуи не слишком шустрили, и он тоже тянул в страну зарубежных специалистов что бы те научили местных работать и продвигать науку.
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3 мин.
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