Чего Ленин добился своей революцией

А теперь забыли о нём, бержуинам нашим зачем это, даже мавзолей занавешивают когда парады проводят на КПлощаде, при капитализме нужны рабы

Князь Владимир

А как насчет Царя Николая? ведь при нём тоже буржуи не слишком шустрили, и он тоже тянул в страну зарубежных специалистов что бы те научили местных работать и продвигать науку.