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Чего Ленин добился своей революцией

Чего Ленин добился своей революцией

Что такое социалистическая революция в переводе на всем понятный язык? Повторю несколько вещей, которые неоднократно говорили до меня.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
А теперь забыли о нём, бержуинам нашим зачем это, даже мавзолей занавешивают когда парады проводят на КПлощаде, при капитализме нужны рабы
Ответить
14 мин.
Александр
Я не об указе спрашивал https://ria.ru/20210303/krepostnye-1599424981.html?ysclid=losvrtfqhn772904675
История отмены крепостного права в России
РИА Новости
Ответить
7 мин.
Князь Владимир
А как насчет Царя Николая? ведь при нём тоже буржуи не слишком шустрили, и он тоже тянул в страну зарубежных специалистов что бы те научили местных работать и продвигать науку.
Ответить
3 мин.

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