Трамп заявил о возможной угрозе мировой войны в ближайшие месяцы

Обеспокоенность, что политика администрации демократов может привести к началу третьей мировой войны в течение ближайших четырех месяцев, выразил, представляющий Республиканскую партию на предстоящих президентских выборах, Дональд Трамп, во время выступления на митинге в Калифорнии.
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