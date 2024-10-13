Трамп заявил о возможной угрозе мировой войны в ближайшие месяцы

Обеспокоенность, что политика администрации демократов может привести к началу третьей мировой войны в течение ближайших четырех месяцев, выразил, представляющий Республиканскую партию на предстоящих президентских выборах, Дональд Трамп, во время выступления на митинге в Калифорнии.