Минобороны показало кадры боевой работы расчетов комплекса «Искандер-М»

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» группировки войск Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» группировки войск Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
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