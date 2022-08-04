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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов комплекса «Искандер-М»

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов комплекса «Искандер-М»

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» группировки войск Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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