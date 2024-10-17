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Игрок «Питтсбурга» забил эффектный гол, развернувшись спиной к воротам: видео

Игрок «Питтсбурга» забил эффектный гол, развернувшись спиной к воротам: видео

В США проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» принимает на своем льду «Баффало»,В США проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» принимает на своем льду «Баффало»,Во втором периоде счет сравнял нападающий «Пингвинз» Ессе Пульюярви (3:3).

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