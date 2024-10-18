Ямалец пошел на рыбалку и погиб

На Ямале в Приуральском районе спасатели нашли тело местного жителя, который пропал 14 октября. Напомним, что, по словам очевидцев, мужчина ушел из охотничьей избушки, которая находится в 50 километрах от Харпа, в районе реки Собь, на рыбаку.
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