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Красная икра по 20 тысяч за кило: как меняются цены из-за проблем с путиной

Красная икра по 20 тысяч за кило: как меняются цены из-за проблем с путиной

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ФедералПресс. Во Владивостоке цена на одну и ту же красную икру этой путины может отличаться больше чем вдвое – от 9400 до 20 000 рублей за килограмм.

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