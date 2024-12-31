Как российская тактика смерти от тысячи порезов угрожает опасно недоукомплектованным силам Украины

Украина столкнулась с острой нехваткой людских ресурсов на поле боя, пишет BI. По словам западного аналитика, Россия использует эту слабость и атакует небольшими волнами, что приводит подразделения ВСУ к "смерти от тысячи порезов".
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