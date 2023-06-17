ТСН24

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Может ему ещё проституток надо было доставить?Житель Тулы потре...
  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Не делай добра, не получишь зла.Сотрудники тульск...
  • Марина Трянина
    вы посмотрите на этого руководителя по науке...с ним даже разговаривать о науке не хочется - интеллекта ноль, министр...Максим Циглер пок...

Тульский ветеринар рассказал, чем грозит ограничение ввоза импортных ветпрепаратов в Россию

Тульский ветеринар рассказал, чем грозит ограничение ввоза импортных ветпрепаратов в Россию

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступил с инициативной ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран и предложил ввести повышенную пошлину на фармакологию для животных – 35%.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх