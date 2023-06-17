Тульский ветеринар рассказал, чем грозит ограничение ввоза импортных ветпрепаратов в Россию

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступил с инициативной ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран и предложил ввести повышенную пошлину на фармакологию для животных – 35%.
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступил с инициативной ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран и предложил ввести повышенную пошлину на фармакологию для животных – 35%.
Свежие комментарии