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Замглавы МИД России Алимов подтвердил, что США не выдали ему визу

Замглавы МИД России Алимов подтвердил, что США не выдали ему визу

Замглавы МИД России Александр Алимов подтвердил, что США не выдали ему визу для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

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