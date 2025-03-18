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Губернатор Миляев сообщил о ликвидации беспилотника над Тульской областью

Губернатор Миляев сообщил о ликвидации беспилотника над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Тульской областью.

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Вот блок НАТО незаконно оказывает именно военную помощь и именно Зеленскому , не законному б. У. &amp;quot;президенту&amp;quot; , а не самой б. У. стране , тем самым нарушая все законы международного права, поскольку она не является постоянным членом организации и даже претендентом на членство , но ей т.н. м. оказывают военную и финансовую помощь не только США, но и Англия , и остальные страны альянса . Почему же тогда РФ не может давать отпор на территориях , где расположены заводы ВПК , военные базы расположения контингента войск нашего противника , хотя решения наносить удары по местам принятия решений противника давно приняты на государственном уровне и оповещены в прессе давным давно . Как-то всё смотрится это на избиение младенца в лице РФ Неужели не понятно , что мы при этом несём физические и материальные потери на нашей территории , а противник при этом только получает выгоду и улыбается . Ведь весь флот противника как и порты дислокации военных кораблей для наших ВС обычная игра и сыграть её можно в любое время , без ущерба для себя , но в назидание врагам . Скажите , а что мешает осуществить это правовое возмездие ?
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