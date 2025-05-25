«Колыбель народа»: в Ингушетии обнаружен древний протогород, способный изменить историческое представление о Кавказе Ирина ВальковаВ Джейрахском районе Республики Ингушетия сделано открытие, способное коренным образом изменить научные представления о раннем заселении Северного Кавказа.
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