Россия начнет собственное производство подушек безопасности

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и гендиректор ООО «Компоненты Системы Безопасности» (входит в «Соллерс») Михаил Нога подписали соглашение о запуске проекта по производству систем безопасности.
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