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Аргументы и Факты

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США заработали более 50 млрд евро на поставках газа в ЕС

США заработали более 50 млрд евро на поставках газа в ЕС

Соединенные Штаты Америки заработали на продаже Евросоюзу природного газа около 66 млрд евро с 2022 года, но при отсутствии антироссийских санкций компании США получили бы на 52 млрд евро меньше, пишет РИА Новости, основываясь на данных Евростата.

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