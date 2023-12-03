США заработали более 50 млрд евро на поставках газа в ЕС

Соединенные Штаты Америки заработали на продаже Евросоюзу природного газа около 66 млрд евро с 2022 года, но при отсутствии антироссийских санкций компании США получили бы на 52 млрд евро меньше, пишет РИА Новости, основываясь на данных Евростата.