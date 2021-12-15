В Сиднее анонсировали резкий всплеск заболеваемости COVID-19

Власти самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльса предупредили, что в регионе к концу января может быть зарегистрировано до 25 000 случаев COVID-19 в день, поскольку перед Рождеством меры по инфекционному контролю будут ослаблены.
Власти самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльса предупредили, что в регионе к концу января может быть зарегистрировано до 25 000 случаев COVID-19 в день, поскольку перед Рождеством меры по инфекционному контролю будут ослаблены.
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