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Zero Hedge

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KeyBanc Downgrades Apple On New Growth Slowdown Fears

KeyBanc Downgrades Apple On New Growth Slowdown Fears

KeyBanc Downgrades Apple On New Growth Slowdown Fears Apple shares fell 1% in premarket trading after KeyBanc Capital Markets downgraded the iPhone maker to "Underweight" from "Sector Weight" and set a 12-month price target of $250.

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