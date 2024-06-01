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Кандидат в президенты Кеннеди-младший счел решение Байдена по Украине безумием

Кандидат в президенты Кеннеди-младший счел решение Байдена по Украине безумием

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший резко раскритиковал решение администрации действующего главы государства Джо Байдена позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по объектам на территории России, отметив, что такой шаг стал "безумной эскалацией" конфликта.

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