Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
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Скрытые резервы России, которые Запад боится.

Скрытые резервы России, которые Запад боится.

Всегда интересно наблюдать, как кто-то хочет подогнать ответ под имеющуюся задачу. Для этого ему приходится постоянно менять условия задачи, а то и просто манипулировать с цифрами.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Сергей, а это и делается, уничтожение, но земли их с фашистами нам не нужны
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1 д.
СХ
Сергей Храмов
Автор далек от понимании ситуации с СВО на Украине, ему нужно созреть для этого понимания. РВСН.
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17 час.
Людмила Фирстова
Сергей, какое глубокомыслие! А вы напишите подробно и по пунктам КАК вы понимаете ситуацию с СВО?
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12 час.

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