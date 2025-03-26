Демобилизация мобилизованных: как ответ Путина раскрывает стратегию Минобороны

«Слова истратили, а вопрос остаётся»: диалог на высшем уровне Во время заседания Совета по культуре и искусству писатель Захар Прилепин, совмещающий литературную деятельность с должностью замкомандира полка «Оплот» Росгвардии, напрямую обратился к президенту с эмоциональным запросом.