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Сумма штрафов Google в России превышает всё мировое богатство, — подсчитали The Washington Post

Сумма штрафов Google в России превышает всё мировое богатство, — подсчитали The Washington Post

От Google требуют 2 ундециллиона ₽ (36 нулей!) или 20 дециллионов $ (33 нуля!). В цифрах это столько: 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 $Всё богатство планеты составляет "всего" 477 триллионов (12 нулей).

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