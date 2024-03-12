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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Самое отпадное куриное филе «Сюрприз». Порционный ужин без растрат и хлопот.

Что в этом мясе такого особенного, что рецепты блюд с ним появляются практически каждый день? Вот вам кажется, что уже всё давно известно и испробовано — и тут возникает очередной кулинарный шедевр, который хочется попробовать, повторить в домашних условиях, посоветовать подруге или другу.

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