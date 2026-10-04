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Пронедра

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Что происходит с бензином в России сейчас

Что происходит с бензином в России сейчас

Российский топливный рынок в начале октября оказался в ситуации, когда официальная картина заметно различается по видам топлива.

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