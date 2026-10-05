Фонд «Круг добра» за 5 лет помог 30 тысячам детей с орфанными заболеваниями

В Общественной палате РФ на конференции к пятилетию фонда «Круг добра» Владимирскую область представили главный врач Областной детской клинической больницы Татьяна Бархатова и ее заместитель Ирина Смирнова.
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