Нашли и "задвухсотили": Враг, бьющий исподтишка по Белгороду, ликвидирован благодаря новейшему БПЛА

Новейшая модель чешской РСЗО, с которой осуществлялись мощные атаки по Белгородской области в последние недели – была наконец уничтожена русскими бойцами с применением современного разведывательного дрона "Скат-350М" от "Калашникова".
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