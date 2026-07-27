Танкеры Chevron под дронами у Новороссийска: почему Трамп одернул Киев и что теперь будет с нефтью Казахстана

Украинские дроны повредили четыре танкера у Новороссийска, один из них — Chevron. Казахстан остановил экспорт по КТК, терминал Шесхарис встал.
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