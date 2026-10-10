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Алиев принял Кадырова в столице Азербайджана

Алиев принял Кадырова в столице Азербайджана

На встрече с Ильхамом Алиевым в Баку Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку – Грозный.

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