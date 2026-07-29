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Блогер Колясников напомнил о важном достижении 67-летнего учёного РАН, который умер после нападения

Блогер Колясников напомнил о важном достижении 67-летнего учёного РАН, который умер после нападения

Во вторник, 28 июля, публицист, также известны под ником ZERGULIO, разместил в своих соцсетях очередной видеообзор последних событий.

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Комментарии
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Алексей Тан
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