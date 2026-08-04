Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 573 подписчика

Московский метрополитен подаст иск из-за аварии на ВДНХ 4 июля

Московский метрополитен подаст иск из-за аварии на ВДНХ 4 июля

4 июля на ВДНХ произошло ДТП: автобус столкнулся с трамваем, остановив движение на 36 минут. Московский метрополитен подаст в суд на водителя, требуя компенсацию за простой, оцениваемый в 8 тысяч рублей за минуту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии