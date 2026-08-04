Московский метрополитен подаст иск из-за аварии на ВДНХ 4 июля

4 июля на ВДНХ произошло ДТП: автобус столкнулся с трамваем, остановив движение на 36 минут. Московский метрополитен подаст в суд на водителя, требуя компенсацию за простой, оцениваемый в 8 тысяч рублей за минуту.
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