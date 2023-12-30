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У Палмера 11 (7+4) очков в 12 последних матчах АПЛ. 21-летний хавбек – лучший в «Челси» по «гол+пас»

У Палмера 11 (7+4) очков в 12 последних матчах АПЛ. 21-летний хавбек – лучший в «Челси» по «гол+пас»

Хавбек «Челси» забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 12 последних матчах АПЛ. 21-летний игрок – лучший в клубе по системе «гол+пас» и восьмой по этому показателю в лиге.

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