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Новый британский премьер Кир Стармер за два месяца умудрился стать одним из самых непопулярных политиков страны

Новый британский премьер Кир Стармер за два месяца умудрился стать одним из самых непопулярных политиков страны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, занявший этот пост 5 июля 2024 года, за два месяца своего пребывания у власти умудрился стать одним из самых ненавидимых населением политиков Королевства.

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