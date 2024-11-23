РИА: в Италии все меньше бизнеса, который интересовало бы вернуть связи с РФ

Журналист из Италии Джорджо Бьянки в разговоре с РИА Новости сообщил, что в его стране национально ориентированного бизнеса, который заинтересован в восстановлении дружественных отношений с Россией, становится все меньше Он отметил, что такая тенденция наблюдается из-за того, что в Италии и других странах Европы все меньше предпринимателей, которые хотят работать у себя на родине.