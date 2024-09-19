«Просто жили и занимались сексом»: Марина Федункив объяснила, почему вышла замуж только в 50 лет

Марина Федункив впервые вышла замуж в 50 лет, имея за плечами два продолжительных гражданских брака. До встречи со своим первым «настоящим» мужем, итальянцем Стефано Маджи, актриса не хотела идти под венец, поскольку на первом месте у неё была задача состояться в профессии.