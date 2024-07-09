Воспользовалась связями: в сети возмущены решением Аллы Пугачевой

Алла Пугачева пытается при помощи связей снять с мужа статус иноагента.Бывшая главная звезда российской эстрады, Алла Пугачева, несмотря на то, что покинула страну, не хочет окончательно рвать связи с Россией.
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