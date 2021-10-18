Команда из России взяла ЧМ по доте, судейский скандал в РПЛ, победы «Барсы» и «Юве», Щербакова проиграла Budapest Trophy, прервалась серия «Магнитки» и другие новости

Лена МиськоСпортКоманда из России взяла ЧМ по доте, судейский скандал в РПЛ, победы «Барсы» и «Юве», Щербакова проиграла Budapest Trophy, прервалась серия «Магнитки» и другие новостиДоброе утро! Проснулись, потянулись, улыбнулись. Новый день, новая неделя, новый утренний дайджест. Погнали! ☀️ 1.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоКГБ (Как говорит Бобров), [18.10.21 09:47] Эксперты уже оценили игру рукой в матче между ЦСКА и «Уралом». «СЭ» знает решение комиссии *** «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой дать оценку решению арбитра Артема Любимова, который в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России-2021/22 «Урал» - ЦСКА (0:1) не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. У ЭСК уже есть ответ, он известен «СЭ». * В декабре прошлого года ЭСК рассматривала подобный эпизод. Тоже после обращения «Урала». И определила, что в такой же ситуации пенальти был назначен ошибочно. По иронии судьбы он был назначен тоже в матче между ЦСКА и «Уралом» (2:2), который судил Алексей Сухой, а в роли видеоарбитров ему помогали Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. * На 57-й минуте той игры Сухой не назначил пенальти в ворота гостей, когда произошел контакт с правой рукой Алексея Герасимова. Обзор судье никто не перекрывал. Как свидетельствовал один из повторов, рефери видел случившееся, но не решился указать на 11-метровую отметку. В его действия вмешались видеоассистенты. И только после изучения видеозаписи Сухой наказал Герасимова пенальти. * «Урал» не согласился с таким решением и обратился в ЭСК. Комиссия признала, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар. Решение было мотивировано тем, что «мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта». * Напомним, что в минувшее воскресенье в середине первого тайма матча «Урал» - ЦСКА арбитр Любимов дважды принял верные решения, не назначив пенальти в ворота гостей. На 21-й минуте в штрафной площади армейцев действительно произошел контакт мяча с левой рукой Бактиера Зайнутдинова. Но она находилась в естественном положении, движения руки навстречу мячу и попытки сыграть в него не было. Положение руки армейца было даже более естественным, чем в прошлом году у Герасимова. * С Любимовым не согласились его видеоассистенты Владислав Безбородов и Николай Богач. Они провели проверку и предложили судье изучить видеозапись на мониторе. Но арбитр, посмотрев повторы с разных ракурсов, свое решение не изменил – 11-метровый удар был правильно не назначен. «Урал» выполнил угловой удар. * Состав ЭСК по сравнению с декабрем 2020 года изменился незначительно. В ней теперь не работает Виктор Кашшаи. ** https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/eksperty-ocenili-igru-rukoy-v-matche-11-go-tura-rpl-ural-cska-0-1-1847449/Ruslan ZakirovКакая-то ахинея происходит со спартаковскими селекционерами и тренерами. Заигрывают зачем-то пустого и самоуничтожающегося Маслова, а качественному игроку Кутепову не дают играть. Тиль - лучший в Нидерландах, а у нас выбирают играть пустоголовыми Литвиновым и Умяровым.Лена Миськосам ты пустоголовыйсергей озеров)))Лена Мисько🔥Вот это да! Фанат из России выиграл более 44 миллионов рублей в Parimatch. Он поставил более полутора миллионов рублей на киберспортивную команду Team Spirit, которая выиграла The International — главный турнир года по Dota 2. ❗️ Поставить на российскую команду букмекеры предлагали с коэффиицентом 29.00. Итоговая сумма выигрыша счастливчика составила 44 370 000 рублей. Это рекордный выигрыш в России и СНГ по ставкам на киберспорт.Лена МиськоНесмотря на то, что в финальных матчах The International10 Spirit выходили на бой в статусе «андердогов», распределение ставок клиентов Parimatch пришлось в их пользу со значительным перевесом. Общий объем выплат по ставкам на Spirit составит несколько десятков миллионов рублей.Лена Миськопрочитала про происшествие на матче Ньюкасла, игроки Тотенхема - молодцы!! ** сердечный приступ у болельщика на трибуне, игроки Тотенхема быстро сориентировались, привлекли внимание, клубный врач Ньюкасла спас человеку жизньЛена МиськоИдеальная подготовка к матчу от Джордана Пикфорда 🧤 Кипер «Эвертона» сделал шпоргалку на бутылке в виде инфографики по пенальтистам «Вест Хэма» 👏🏻Лена МиськоКажется, Джордан легко списывал контрольные в школе ;)Лена Мисько❗️В России выявлен новый максимум суточной заболеваемости ковидом. Данные оперативного штаба за 18 октября * ➤Всего заболели 8 027 012 человек (+34 325 за сутки) ➤Выздоровели 7 017 055 человек (+16 431 за сутки) ➤Умерли 224 310 человек (+998 за сутки)Лена Мисько⚡️ Официально объявлен тренерский штаб национальной сборной России Главный тренер: Алексей Жамнов Ассистенты: Алексей Кудашов, Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров Генеральный менеджер: Илья КовальчукЛена Мисько«Он участвовал на 5 Олимпиадах, хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которых не знаю я. Сейчас он не будет нигде играть, сконцентрируется на этой работе. Что дальше — его решение» 💭 Так главный тренер сборной Алексей Жамнов объяснил, почему генеральным менеджером будет Ковальчук.Лена МиськоДля Ковальчука - это новый опыт, но мы это уже проходили с генменеджером Павлом Буре в 2006 году в Туринесергей озеровну прям Совет федераций только хоккейный организовали...или это хоккейная Дума? По образу и подобию НХЛ? Ковальчук знает,а больше никто....Лена Миськоя в этом ни бумбум... но вот прочитала у знающего человека: Gretzky-Opex, [18.10.21 12:36] Ну, что ж! Штаб мне нравится! А про Ковальчука я просто вопиял с самого начала! Очень важный человек для команды. Теперь надо всё-таки приложить усилия и как-то постараться добиться амнистии для оболдуя Кузнецова https://t.me/sportmeng/1953кузнецов владимирЗакончиилось тогда 4 местом. Видимо и сейчас это наша цель. Если так то пусть будет КовальчукЛена Миськоа для первого места кто нужен?сергей озеровдля первого места,Лена,не хватает этому штабу еще играющих тренеров-Овечкина, Малкина и Василевского.)))сергей озеровЭх,отъехал мой сосед Саша Мошкин,он бы мне что то интересное точно рассказал.Кузнецов,должно быть,знает эту фамилию.Лена Мисько⚡️ Бригада Карасёва назначена на матч группового этапа ЛЧ «Янг Бойз» – «Вильярреал»! Главный арбитр – Сергей Карасёв Ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин Резервный арбитр – Алексей Кульбаков (Белоруссия) VAR – Виталий Мешков AVAR – Крис Кэванах (Англия) Матч состоится 20 октября в 21:45 мск.Лена МиськоГреки рассудят «Спартак» и «Лестер» Встречу 3-го тура группового этапа Лиги Европы обслужит бригада судей из Греции под руководством Тасоса Сидиропулоса. Его ассистентами выступят Поликронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый рефери — Аристотелис Диамантопулос. За VAR будут отвечать Яннис Пападопулос и Агелос Эвангелу. Матч «Спартак» — «Лестер» состоится в Москве 20 октября.Лена МиськоАлё, рэф! | TF2, [18.10.21 12:50] Москалёв дебютирует на ВАР в Европе. Кстати, на предыдущей игре Карасева Москалёв был резервным. Теперь у Сергея 4-й реф - Кульбаков. Дело в том, что Москалёв ушёл в бригаду Иванова и будет работать на ВАР. Матч ЛЕ «Фенербахче» - «Антверпен». @alorefЛена Мисько❗️Киберспорт в России действительно нужно развивать, уделять этому время. Кружки для киберспорта должны плодиться, как и компьютерные клубы. Это гораздо лучше, чем по подвалам сидеть — депутат Госдумы Валуев (Eurostavka)Лена МиськоЧиновникам сложно угодитьЛена Миськочто делается-то, а? )) *** 💬 «На деле доказали, что наши киберспортсмены способны покорить любые вершины» 🔥 Владимир Путин поздравил Спирит с победой на TI10: https://sprts.cc/xxIzZfАлевтина ТрофимоваПутин — президент молодежи )))Лена Мисько«Федоров и Ковальчук? Это мой выбор, и я отвечаю за каждого кандидата» 🖋️ Виталий Панов и Павел Лысенков записали все, что сказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов на пресс-конференции. 🔥 Самым большим сюрпризом стало назначение Ильи Ковальчука генеральным менеджером. Он пока еще не завершил карьеру игрока. Жамнов прокомментировал это так: «До Олимпиады он точно ни с кем контракт подписывать не будет, его должность не подразумевает совмещения. А вот после Олимпиады пусть уже решает, продолжать играть дальше, или нет. На лавке во время матчей Ковальчука не будет, его место в ложе наверху. У него большой авторитет и на льду, и вне льда». 🔴🔵 Также главный тренер сборной объяснил появление в штабе Сергея Федорова, чей ЦСКА выступает не лучшим образом. «Федоров обладает большим опытом, он сам играл на Олимпиаде, знает кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов, у нас одно видение хоккея», - сказал Жамнов. ☝🏻 В олимпийской сборной не будет главы штаба – должности, которую в последние годы занимал Роман Ротенберг. Зато появятся два советника – Валерий Каменский и Игорь Есмантович. Какие планы у Жамнова в ближайшее время? Какой у него срок контракта? Все это вы узнаете, прочитав материал по ссылке: https://clck.ru/YH34rЛена МиськоA Meng, [18.10.21 14:17] Про изменения в штабе национальной сборной России 1. Жамнов. При всем уважении к Алексею Юрьевичу я отношусь к его назначению весьма скептически. Можно сколько угодно говорить, что роль главного тренера на краткосрочном турнире несколько преувеличена, и она больше заключается в мотивации, чем в тактике, но в любом случае у человека должен быть большой тренерский опыт, чтобы везти национальную команду на главный хоккейный турнир сборных. Да, в сравнении с тем же Федоровым, у Жамнова этого опыта гораздо больше, но это все равно не то. Безусловный плюс Жамнова – авторитет. Он следит за НХЛ, прекрасно знает всех российских кандидатов на поездку в Пекин, а они знают и уважают его. На мой взгляд, идеальная должность для Жамнова в сборной на ОИ-2022 – генеральный менеджер. Понимания и опыта работы на этой позиции у него гораздо больше, и в таком случае у нас был бы реальный генменеджер, а не фиктивный, как Ковальчук. В любом случае, Алексею Юрьевичу – удачи! Надеюсь, ему удастся заткнуть мой скепсис. Про помощников Жамнова, которые подтвердились на 100%, писал раньше (https://t.me/sportmeng/1929). 2. Знарок. Как мы выяснили, его не будет на тренерской лавке в Пекине – пожалуй, это правильно. В моем понимании Знарок по своему опыту и харизме – исключительно главный тренер. Он готов отвечать за результат, имея полную свободу действий, представить же его на лавке в роли ассистента очень, да и самому Олегу Валерьевичу вряд ли было бы в ней комфортно. Наверное, в идеальном мире с учетом реалий российского хоккея именно Знарок должен был повезти сборную на ОИ-2022, но по факту его кандидатура устроила не все стороны. 3. Ковальчук. Очередное достижение в копилку героя Квебека-2008: оказался в «пекинской» сборной России раньше Панарина, Малкина, Капризова, при этом даже не имея клуба. Повторюсь, должность «генеральный менеджер» в случае с Ковальчуком, на мой взгляд, чистая фикция. Генменеджер – это Стив Айзерман, Даг Армстронг; да даже Стэн Боуман на него похож, чем Ковальчук. Я думаю, он станет нашим «Райаном Миллером» - неким связующим звеном между тренерами и игроками, но только не на тренерской лавке, а внутри сборной. Лично мне Ковальчук в такой роли нравится гораздо больше. Думаю, хуже от этого точно не будет. 4. Есмантович. А вот, похоже, человек, который будет де-факто генменеджером сборной России. Формально, Есмантович – «советник главного тренера», как и Каменский. Схему по управлению всем будучи в тени уже давно отработана Романом Ротенбергом. Надеюсь, «гениальные» решения Есмантовича ограничатся назначением в тренерский штаб Сергея Федорова. Конкретно его в случае я даже рад, что решения по сборной России на Олимпиаде, как показала практика, не принимаются однополярно. 5. Ротенберг. Полагаю, взявшиеся из неоткуда тренерские амбиции погубили Романа Борисовича. Мы же прекрасно понимаем, если бы ситуация не изменилась, Ротенберг был бы на тренерской лавке в Пекине. Теперь ж его отодвинули от комплектования команды и в целом от всей спортивной составляющей сборной. На самом деле, в роли человека, отвечающего за окружение сборной Ротенберг был неплох – как минимум, он устраивал игроков. Можно сколько угодно смеяться над тем же брендом «Красная Машина» (как вы знаете, я сам не прочь порой это сделать), но все было оформлено качественно. Для хоккеистов в сборных создавались максимально комфортные условия. Но, как говорится, «жадность фраера…».Лена МиськоA Meng, [18.10.21 15:33] Учимся называть правильно должности в штабе сборной России Игорь Есмантович - скрытый генменеджер Алексей Жамнов - главный компромисс Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков - ассистенты главного компромисса Сергей Федоров - ассистент главного компромисса по линии скрытого генменеджера Илья Ковальчук - батя национальной командыЛена МиськоЭто хоккей! Расклад пока такойЛена МиськоПока лучший мем про хоккейную сборную РоссииЛена МиськоНа матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» назначена швейцарская бригада арбитров Главный арбитр матча — Сандро Шерер. Помощники главного арбитра — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай (Швейцария). Судья VAR — Бастиан Данкерт (Германия). Ассистент VAR — Федайи Сан (Швейцария). Резервный рефери — Алан Бьери (Швейцария).Лена МиськоИнтересное интервью, советуем к прочтению. Политолог Белковский – фанат спорта. Поговорили с ним о влиянии Путина, карьере Кабаевой и провалах Федуна. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/urbanhymns/2976361.html?sl=1Лена МиськоСпортивный объектив, [18.10.21 16:21] Алексей Жамнов впервые ответил на вопросы журналистов после назначения на пост главного тренера сборной России по хоккею. *** Собрали главные его цитаты с этой пресс-конференции. О назначении Ковальчука генменеджером У меня был долгий разговор с Ильей. Он участвовал в пяти олимпийских играх, он знает всех ребят, которые сейчас играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про каждого хоккеиста, которые не знаю я. В истории нашего хоккея был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Я думаю, что это плюс для тренерского штаба. О перспективах сборной на Олимпиаде Защищать титул всегда тяжелее, чем завоевать в первый раз. Будет тяжело победить, приедут все сильнейшие. Как бы ни говорили, что канадцы сильны, но всегда можно настроиться на один матч с Канадой. Верю, что у нас сильные игроки, что с этой командой можно побороться за золотые медали. О роли Брагина и Знарка в сборной России Не знаю, что будет делать Брагин, это вопрос к федерации. Знарок – консультант, что касается Брагина – не знаю. Я встречался со Знарком, у нас нормальные рабочие отношения. На лавке его точно не будет. Как консультант он нам поможет, у Знарка есть контракт с ФХР. О сокращении дисквалификации Кузнецову Мы работаем в этом направлении. Будем стараться, чтобы он участвовал в Олимпиаде. Но там много нюансов. Как у нас будет больше информации, мы ее объявим. Я говорил с Женей, он горит желанием. Все что было – это в прошлом. Надеемся, что он поможет сборной на Играх. О подготовке к Олимпиаде Перед Кореей у нас был месяц – мы наигрывали тактические схемы. Сейчас будет максимум две тренировки перед стартом турнира. Я полечу в Северную Америку, буду встречаться с игроками. Со многими я уже созвонился, но хочется объяснить все лично, показать и объяснить, чтобы ребята все понимали и были готовы. Нужен личный контакт, чтобы была команда единомышленников и хороший микроклимат.Лена МиськоМутко против, [18.10.21 15:57] Немного баскетбольных новостей. Сборная России проведёт свой гостевой матч с исландцами в Санкт-Петербурге. Дело в том, что у исландцев проблема с деньгами. Наши баскетболисты должны были играть 26 ноября дома с итальянцами, а 29 играть в Рейкьявике. Но за несколько недель до матча исландская федерация обратилась к РФБ за помощью, мол, денег на проведение игры нет - выручайте. По моим данным наши пошли на встречу и согласились провести матч в России. Ну а в итоге оба матча пройдут в Питере и будут организованы силами БК «Зенит».Лена Мисько⚽️Собираетесь на матч "Зенита" и "Ювентуса", который пройдет на "Газпром Арене" в среду? Там можно будет увидеть Дика Адвоката. Тренер, выигравший с сине-бело-голубыми первое российское чемпионство, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, приедет на эту игру. Можно будет задать ему вопрос, взять автограф в холле второго этажа трибуны С - напротив сектора С-106. Последний раз, когда Дик приезжал в качестве гостя в Питер, было не очень: "Зенит" в августе 2009-го не смог обыграть на "Петровском" португальский "Насьональ" (1:1) и не пробился в групповой турнир Лиги Европы.Лена Мисько❗️РФС перенес дату матча Кубка России «Металлург» — ЦСКА 🗓 Российский футбольный союз (РФС) назначил игру элитного группового раунда Кубка России «Металлург» — ЦСКА на 26 октября. ЦСКА и «Металлург» выступают в группе 10. Обе команды ранее обыграли «Зенит-Ижевск» и в очной встрече выявят победителя группыЛена Мисько⚡️ По слухам, нападающему «Тампа-Бэй» Никите Кучерову, получившему травму в матче с «Вашингтоном», может понадобиться операция. Сроки восстановления неизвестны.Лена МиськоМатч КХЛ между «Сочи» и «Авангардом» начался с двух драк Игроки обеих команд начали драку сразу после стартового свистка. В итоге по три хоккеиста из каждого клуба получили пятиминутные удаления РБК (https://bit.ly/3aTthak)Лена МиськоХоккей и LYSENKOV TV 🔥 / НХЛ, КХЛ, спорт, [18.10.21 20:14] *** У меня одно наблюдение по этой теме. Официальный сайт НХЛ никогда не тащит в свои соцсети драки в своих матчах и даже о них практически запрещено писать в статьях. Это табу. Понаблюдайте, вы ничего не найдёте. Потому что лига жестко держит имидж, что драки - это не про нас. Пусть даже они и есть. Это позиция НХЛ.Лена Мисько🔥 Итальянский тренер «Зенита» Андреа Сканавино, который 12 лет проработал в «Юве» поделился ожиданиями от игры: https://sprts.cc/oDLxWX Верит в победу, считает стадион в Питере намного более красивым, сравнил болельщиков двух команд 💭Лена Мисько⚡️ В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды для посещения мероприятий и общественных местЛена Миськоя надеюсь и в Москве сделают так жеЛена Мисько⚡️С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. - постановление губернатора ПетербургаЛена Мисько— с 1 декабря QR-коды будут требовать при посещении общепита, объектов розничной торговли.Лена Миськоеще бы вход в метро по QR-кодуЛена Мисько⚡️ Обязательные QR-коды вводят еще в двух регионах: • в Тульской области они начнут действовать с 22 октября для посещения музеев, театров, спортивных мероприятий, получения различных услуг в соцучреждениях. Также власти региона ограничат работу заведений общепита в ночное время. • В Саратовской области QR-коды начнут вводить поэтапно, начиная с 25 октября. Перечень мест, где будет работать система, еще определяют, сообщают властиЛена Мисько⚡️ В Амстердаме прошла жеребьёвка ЕВРО-2022 по мини-футболу. На групповом этапе сборная России сыграет с Польшей, Словакией и Хорватией. Турнир пройдёт в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.Лена МиськоСобянин пиарит Федуна )))Лена Мисько⚡️ В Латвии вводится жёсткий локдаун до 15 ноября: запрещены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятияЛена МиськоКрал подхватил коронавирус Вчера «Вест Хэм» на выезде минимально одолел «Эвертон», но в заявке лондонцев неожиданно не оказалось полузащитника Алекса Крала, права на которого пока принадлежат московскому «Спартаку». Главный тренер команды Дэвид Мойес на послематчевой пресс-конференции назвал причину отсутствия чеха. Оказывается, футболист незадолго до поединка заразился коронавирусом. По словам наставника, Крал на данный момент изолирован от коллектива. Добавим, что чешскому игроку еще так и не удалось дебютировать за свою новую команду в английской Премьер-лиге – он лишь однажды выходил на поле в матче Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед».Лена МиськоСкорейшего выздоровления и без осложнений!Лена МиськоБывший пресс-атташе «Анжи» о фанатах «Зенита»: «Питер – самый агрессивный город в этом плане. Вираж пел «Небо славян», закидывал нас файерами» Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов вспомнил, в какие неприятные ситуации попадала команда в свой звездный период в РПЛ. – За жизнь ни разу не боялся? – Во время полуфинала Кубка с «Зенитом». Вираж, не дожидаясь концовки игры, начал закидывать нас файерами, взрывать петарды, жечь дымы, разворачивать имперские флаги, петь «Небо славян». А я находился прямо под ними, реально было страшно. Питер – самый агрессивный город в этом плане. Но у нас вообще была установка, что если мы на выезде или в Москве на базе, то в форме на улицу не выходим из соображений безопасности. Мы сами понимали, что если ты в метро зайдешь в куртке «Анжи», то тебя там и оставят, – сказал Расулов. Sports.ru (https://www.sports.ru/football/1102273322-piter-samyj-agressivnyj-gorod-v-etom-plane-virazh-pel-nebo-slavyan-zak.html)Комментировать
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