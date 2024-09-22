«Известия»: регионы России оказались не полностью готовы к отопительному сезону

Российские регионы готовы к новому отопительному сезону на 75%—95%. В некоторых еще предстоит отремонтировать котельные и сети, а также закупить топливо и аварийное оборудование, сообщили органы ЖКХ субъектов.
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