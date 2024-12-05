Неизвестный убил в Нью-Йорке главу страхового гиганта

На месте гибели гендиректора UnitedHealtcare найдены гильзы с надписями. Это самое громкое убийство последних лет в СШАУбийство главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона посреди крупнейшего города США второй день не сходит с передовиц зарубежных СМИ.